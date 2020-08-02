Про це в коментарі Delo.ua розповіла недавно повернулася з-за кордону киянка Галина Вікторова.
Дивися повний текст Українці, які повернулися з-за кордону, скаржаться на \"Дій вдома\": \"Не приймає фотографії\".
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Додано: Чет 06 сер, 2020 15:53
Українці, які повернулися з-за кордону, скаржаться на...
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Дивися повний текст Українці, які повернулися з-за кордону, скаржаться на \"Дій вдома\": \"Не приймає фотографії\".
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