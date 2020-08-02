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Українці, які повернулися
з-за кордону, скаржаться на...

Українці, які повернулися з-за кордону, скаржаться на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 15:53

Українці, які повернулися з-за кордону, скаржаться на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі Delo.ua розповіла недавно повернулася з-за кордону киянка Галина Вікторова.

Дивися повний текст Українці, які повернулися з-за кордону, скаржаться на \"Дій вдома\": \"Не приймає фотографії\".
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