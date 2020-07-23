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В ОП назвали умову
для отримання іпотеки

В ОП назвали умову для отримання іпотеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:02

В ОП назвали умову для отримання іпотеки

Пропонуємо до обговорення:
В середньому тривалість іпотечних кредитів становить від 10 до 30 років.

Дивися повний текст В ОП назвали умову для отримання іпотеки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:03

єто вообще нормально, что чиновник из ОПы рассказывает про условия ипотеки?
redmax11
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