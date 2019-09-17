В середньому тривалість іпотечних кредитів становить від 10 до 30 років.
Дивися повний текст В ОП назвали умову для отримання іпотеки.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 20:02
В ОП назвали умову для отримання іпотеки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ОП назвали умову для отримання іпотеки.
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:03
єто вообще нормально, что чиновник из ОПы рассказывает про условия ипотеки?
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:34
Банки нададуть вам кредит лише за умови, що ви доведете, що гроші вам абсолютно не потрібні.
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