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В ОП назвали умову
для отримання іпотеки

В ОП назвали умову для отримання іпотеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:02

В ОП назвали умову для отримання іпотеки

Пропонуємо до обговорення:
В середньому тривалість іпотечних кредитів становить від 10 до 30 років.

Дивися повний текст В ОП назвали умову для отримання іпотеки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:03

єто вообще нормально, что чиновник из ОПы рассказывает про условия ипотеки?
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:34

Банки нададуть вам кредит лише за умови, що ви доведете, що гроші вам абсолютно не потрібні.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:35

По ее словам, общий кредитный портфель по программе доступной ипотеки в государственных и коммерческих банках ...


какое же днище эта ковалив ... вообще-то термина "коммерческий банк" уже нет сто лет в законодательсте - уже давно просто "банк" (правда в наименовании некоторых банков ввиду необразорванности их менеджеров это слово осталось) ... но когда было официаное понятие "коммерческий банк", то все банки (кроме НБУ) были коммерческими, т.ч. и государственные ощад и эксим.
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