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Відеофіксація ПДР: яка
відповідальність чекає на водія...

Відеофіксація ПДР: яка відповідальність чекає на водія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:07

Відеофіксація ПДР: яка відповідальність чекає на водія...

Пропонуємо до обговорення:
За незаконні маніпуляції з номерами на водіїв чекають штрафи, а за повторне порушення - штраф більшого розміру або громадські роботи.

Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: яка відповідальність чекає на водія за приховування номерних знаків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 20:07

Осталось только поймать. Но за сеточки-хуеточки, пленочки, пластмассу, установку под углом, номер под стеклом вместо предусмотренного места на бампере не мешало бы и нагибать.
summacut
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