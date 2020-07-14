За незаконні маніпуляції з номерами на водіїв чекають штрафи, а за повторне порушення - штраф більшого розміру або громадські роботи.
Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: яка відповідальність чекає на водія за приховування номерних знаків.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 20:07
Відеофіксація ПДР: яка відповідальність чекає на водія...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відеофіксація ПДР: яка відповідальність чекає на водія за приховування номерних знаків.
Додано: Чет 06 сер, 2020 20:07
Осталось только поймать. Но за сеточки-хуеточки, пленочки, пластмассу, установку под углом, номер под стеклом вместо предусмотренного места на бампере не мешало бы и нагибать.
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