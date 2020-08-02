Чорногорія дозволила українським громадянам в'їжджати без обмежень, оскільки Україну внесли до країн так званої «зеленої зони».
Дивися повний текст Чорногорія дозволила українцям в'їжджати без обмежень.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:28
Чорногорія дозволила українцям в'їжджати без обмежень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чорногорія дозволила українцям в'їжджати без обмежень.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:28
Черногория сегодня стоит пустая как бубен. Они готовы даже с короновирусом принимать. Кушать очень хоцця. :-)
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