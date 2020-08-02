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Чорногорія дозволила українцям
в'їжджати без обмежень

Чорногорія дозволила українцям в'їжджати без обмежень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:28

Чорногорія дозволила українцям в'їжджати без обмежень

Пропонуємо до обговорення:
Чорногорія дозволила українським громадянам в'їжджати без обмежень, оскільки Україну внесли до країн так званої «зеленої зони».

Дивися повний текст Чорногорія дозволила українцям в'їжджати без обмежень.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:28

Черногория сегодня стоит пустая как бубен. Они готовы даже с короновирусом принимать. Кушать очень хоцця. :-)
finuser382
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