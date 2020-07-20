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Зеленський зареєстрував у
Раді законопроєкт про...

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про...

Пропонуємо до обговорення:
Глава держави Володимир Зеленський в четвер, 6 серпня, зареєстрував законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати.

Дивися повний текст Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про підвищення \"мінімалки\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34

Праздник делают для частных предпринимателей. :-) Бизнес и так чахнет, а при повышении налогов начнёт тупо сокращать людей и виду отсутствия в стране законов, просто принимать людей без оформления. Таксистов , оформленых официально давно уже не встречал,на базарах почти все работают неофициально.
Хотят содрать больше - в итоге и сегодняшнего налога не соберут. Ржунимагу.... :lol:
finuser382
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