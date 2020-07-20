Глава держави Володимир Зеленський в четвер, 6 серпня, зареєстрував законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати.
Дивися повний текст Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про підвищення \"мінімалки\".
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34
Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про...
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Дивися повний текст Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про підвищення \"мінімалки\".
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34
Праздник делают для частных предпринимателей. :-) Бизнес и так чахнет, а при повышении налогов начнёт тупо сокращать людей и виду отсутствия в стране законов, просто принимать людей без оформления. Таксистов , оформленых официально давно уже не встречал,на базарах почти все работают неофициально.
Хотят содрать больше - в итоге и сегодняшнего налога не соберут. Ржунимагу.... :lol:
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