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Зеленський зареєстрував у
Раді законопроєкт про...

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34

Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про...

Пропонуємо до обговорення:
Глава держави Володимир Зеленський в четвер, 6 серпня, зареєстрував законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати.

Дивися повний текст Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про підвищення \"мінімалки\".
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