Глава держави Володимир Зеленський в четвер, 6 серпня, зареєстрував законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати.
Дивися повний текст Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про підвищення \"мінімалки\".
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:34
Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про...
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Дивися повний текст Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про підвищення \"мінімалки\".
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