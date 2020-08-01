До кінця 2020 року тарифи на комунальні послуги у Києві збільшуватися не будуть.
Дивися повний текст У Кличка розповіли, що буде з комунальними тарифами до кінця року.
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Додано: Чет 06 сер, 2020 22:46
У Кличка розповіли, що буде з комунальними тарифами до...
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Дивися повний текст У Кличка розповіли, що буде з комунальними тарифами до кінця року.
Додано: Чет 06 сер, 2020 22:46
Спрашивать у мэра насчёт тарифов накануне выборов? Ржунимагу.....
Кстати, а откуда он знает вообще какие и где будут тарифы? Боксёров, танцоров, юмористов и клоунов к процедуре стрижки баранов и близко не допускают. Ну в лудшем случае долю малую отстегнут....если сумеет вырвать. Тарифы - не его тема.
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