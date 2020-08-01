RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кличка розповіли, що буде з
комунальними тарифами до...

У Кличка розповіли, що буде з комунальними тарифами до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:46

У Кличка розповіли, що буде з комунальними тарифами до...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2020 року тарифи на комунальні послуги у Києві збільшуватися не будуть.

Дивися повний текст У Кличка розповіли, що буде з комунальними тарифами до кінця року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89681
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 сер, 2020 22:46

Спрашивать у мэра насчёт тарифов накануне выборов? Ржунимагу.....
Кстати, а откуда он знает вообще какие и где будут тарифы? Боксёров, танцоров, юмористов и клоунов к процедуре стрижки баранов и близко не допускают. Ну в лудшем случае долю малую отстегнут....если сумеет вырвать. Тарифы - не его тема.
finuser382
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 27.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий, unicdima, Vladik і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ДТЕК Ахметова буде постачати газ населенню та підприємствам
R2 » Сер 05 сер, 2020 11:47
1 76
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 15:29
balacenko
У Мінфіні розповіли, скільки витратили на боротьбу з...
R2 » Сер 05 сер, 2020 11:54
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 11:54
finuser382
В уряді розповіли, чому половина грошей з...
R2 » Суб 01 сер, 2020 18:36
4 227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 10:58
vasylfiley

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88465)
06.08.2020 22:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.