Про це він повідомив під час брифінгу у Львові.
Дивися повний текст У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не посилювати карантин.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:09
У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не посилювати карантин.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:09
Потому что вы всем надоели уже со своим "вирусом". Умные люди давно все поняли. Но медики, почувствовав деньгу и власть, уже добровольно не отстанут.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:24
Re: У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не...
Потом будут склеивать державность флешмобами.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:38
Печально, но пандемия - это новый вид бизнеса, как бы государственный стартап еще и с финансированием фондов, это как в "Незнайке на Луне" - какая разница беднякам, по закону их грабить будут или не по закону? - Результат, то один, и не выйдешь на протест, протестовать незаконно)))
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|