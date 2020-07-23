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У МОЗ відреагували на рішення
Луцька та Тернополя не...

У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:09

У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив під час брифінгу у Львові.

Дивися повний текст У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не посилювати карантин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:09

Потому что вы всем надоели уже со своим "вирусом". Умные люди давно все поняли. Но медики, почувствовав деньгу и власть, уже добровольно не отстанут.
rsdrp11
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 01:24

Re: У МОЗ відреагували на рішення Луцька та Тернополя не...

Потом будут склеивать державность флешмобами.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:38

Печально, но пандемия - это новый вид бизнеса, как бы государственный стартап еще и с финансированием фондов, это как в "Незнайке на Луне" - какая разница беднякам, по закону их грабить будут или не по закону? - Результат, то один, и не выйдешь на протест, протестовать незаконно)))
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