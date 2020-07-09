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В КСУ знову оскаржили кримінальну
відповідальність за...

В КСУ знову оскаржили кримінальну відповідальність за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:01

В КСУ знову оскаржили кримінальну відповідальність за...

Пропонуємо до обговорення:
До Конституційного Суду надійшло подання 47 народних депутатів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Дивися повний текст В КСУ знову оскаржили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:02

Ст. 368-5 КК заважає, зокрема, скуповувати землю на підставних осіб.
svyatoslav_hromyak
 
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