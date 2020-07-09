До Конституційного Суду надійшло подання 47 народних депутатів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Дивися повний текст В КСУ знову оскаржили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:01
В КСУ знову оскаржили кримінальну відповідальність за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В КСУ знову оскаржили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:02
Ст. 368-5 КК заважає, зокрема, скуповувати землю на підставних осіб.
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