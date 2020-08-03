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Регулятор відмовився знижувати
ціни на електроенергію...

Регулятор відмовився знижувати ціни на електроенергію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:47

Регулятор відмовився знижувати ціни на електроенергію...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не знизила ціни на електроенергію для населення у нічний час.

Дивися повний текст Регулятор відмовився знижувати ціни на електроенергію для населення вночі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:47

Непонятно,при чем здесь население,если для населения действует режим ПСО до 1 января 2021 года!Двух-трехтарифные счетчики населения настроены и прграмма не меняется!
borzol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:20

Правильно. Ночью солнца нет. ))))))))
p_a_l
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