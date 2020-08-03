|
|
|
Регулятор відмовився знижувати ціни на електроенергію...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), не знизила ціни на електроенергію для населення у нічний час.
Дивися повний текст Регулятор відмовився знижувати ціни на електроенергію для населення вночі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89693
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 09:47
Непонятно,при чем здесь население,если для населения действует режим ПСО до 1 января 2021 года!Двух-трехтарифные счетчики населения настроены и прграмма не меняется!
-
borzol
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 10.03.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:20
Правильно. Ночью солнца нет. ))))))))
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 3007
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:48
из текста новости не понятно о чем вообще речь и что будет с тарифами ночью для населения ? можете переписать статью нормально с выводом резюме и т.д. ТУПОЙ КОПИПАСТ ! сам кто делала ничего не понял
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2528
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 4768 раз.
- Подякували: 521 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sergeysy75
і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|