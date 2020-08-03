Регулятор відмовився знижувати ціни на електроенергію...
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«16. Учасникам РДН і ВДР у своїх заявках на торги в торговій зоні «ОЕС України» зазначати ціни на електричну енергію не вище ціни, визначеної оператором ринку, що дорівнює в години мінімального навантаження (з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 24:00) 60 % від ціни в години максимального навантаження, визначеної відповідно до абзацу третього глави 5.1 розділу V Правил РДН/ВДР.
Оператору ринку брати до розрахунків виключно заявки учасників ринку на торги в торговій зоні «ОЕС України» із ціною, визначеною відповідно до абзацу першого цього пункту.».