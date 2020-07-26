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4 мільйони за вплив на
працівників АМКУ: в Києві...

4 мільйони за вплив на працівників АМКУ: в Києві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:24

4 мільйони за вплив на працівників АМКУ: в Києві...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляють Офіс генпрокурора, "Наші гроші".

Дивися повний текст 4 мільйони за вплив на працівників АМКУ: в Києві затримали хабарницю - ЗМІ (фото).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:24

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