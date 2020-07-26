Про це повідомляють Офіс генпрокурора, "Наші гроші".
Дивися повний текст 4 мільйони за вплив на працівників АМКУ: в Києві затримали хабарницю - ЗМІ (фото).
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:24
4 мільйони за вплив на працівників АМКУ: в Києві...
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Дивися повний текст 4 мільйони за вплив на працівників АМКУ: в Києві затримали хабарницю - ЗМІ (фото).
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