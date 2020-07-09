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"Діра" в бюджеті Пенсійного
фонду продовжує зростати —...

"Діра" в бюджеті Пенсійного фонду продовжує зростати —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:27

"Діра" в бюджеті Пенсійного фонду продовжує зростати —...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг непогашеної заборгованості Пенсійного фонду перед Єдиним казначейським рахунком сягнув вже 13 мільярдів гривень.

Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті Пенсійного фонду продовжує зростати — аналітики.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:27

От приватизаций предприятий и отелей закрывайте дыры!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:33

Сборы в пенсионный фонд присутствуют почти при любых операциях купли продажи, и по итогу все равно дыры, его наполнить невозможно, все равно придумают причину почему там всегда минус. Наверно все в антиматерию уходит)
st1mpy
 
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