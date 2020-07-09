Обсяг непогашеної заборгованості Пенсійного фонду перед Єдиним казначейським рахунком сягнув вже 13 мільярдів гривень.
Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті Пенсійного фонду продовжує зростати — аналітики.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:27
"Діра" в бюджеті Пенсійного фонду продовжує зростати —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Діра\" в бюджеті Пенсійного фонду продовжує зростати — аналітики.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:33
Сборы в пенсионный фонд присутствуют почти при любых операциях купли продажи, и по итогу все равно дыры, его наполнить невозможно, все равно придумают причину почему там всегда минус. Наверно все в антиматерию уходит)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|