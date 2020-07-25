NASA запустила новий марсохід Perseverance ("Наполегливість"), який буде шукати ознаки існування у минулому Марса мікробіологічних форм життя.
Дивися повний текст NASA запустила новий марсохід, який шукатиме ознаки життя на Марсі (відео).
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:29
NASA запустила новий марсохід, який шукатиме ознаки...
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Дивися повний текст NASA запустила новий марсохід, який шукатиме ознаки життя на Марсі (відео).
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:30
Дак вы на земле найдите признаки жизни, то что сейчас разве это жизнь?
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