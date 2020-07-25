RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
NASA запустила новий марсохід,
який шукатиме ознаки...

NASA запустила новий марсохід, який шукатиме ознаки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:29

NASA запустила новий марсохід, який шукатиме ознаки...

Пропонуємо до обговорення:
NASA запустила новий марсохід Perseverance ("Наполегливість"), який буде шукати ознаки існування у минулому Марса мікробіологічних форм життя.

Дивися повний текст NASA запустила новий марсохід, який шукатиме ознаки життя на Марсі (відео).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89689
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:30

Дак вы на земле найдите признаки жизни, то что сейчас разве это жизнь?
st1mpy
 
Повідомлень: 41
З нами з: 16.07.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Motorola One Fusion + виходить на новий ринок
R2 » Чет 06 сер, 2020 22:09
4 157
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 04:59
Striker
А-Банк підтримує новий режим роботи СЕП - 23/7
R2 » Вів 04 сер, 2020 22:25
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 22:25
Rainbow
Subaru розсекретила новий універсал Levorg
R2 » Суб 25 лип, 2020 23:01
2 119
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 16:16
finuser403

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16823)
07.08.2020 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.