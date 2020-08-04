В Україні можливі два варіанти індексації пенсій, при цьому підвищення виплат має враховувати ріст інфляції.
Дивися повний текст Перерахунок пенсій в Україні - у Зеленського запропонували два варіанти.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:49
Перерахунок пенсій в Україні - у Зеленського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перерахунок пенсій в Україні - у Зеленського запропонували два варіанти.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:49
Таке кейнсіанство видається більш логічним, ніж просто роздати гроші олігархам, щоб вони не звільняли людей. Одна біда -- пенсійний фонд -- це не зовсім бюджет. Є й інша проблема -- це неодмінно призведе до зростання цін на товари у споживчому кошику, тобто буде інфляція, а не просто девальвація гривні. Для прикладу, "юлькіна тисяча" призвела до такого зростання у 1,5 рази.
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