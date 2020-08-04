RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перерахунок пенсій в
Україні - у Зеленського...

Перерахунок пенсій в Україні - у Зеленського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:49

Перерахунок пенсій в Україні - у Зеленського...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можливі два варіанти індексації пенсій, при цьому підвищення виплат має враховувати ріст інфляції.

Дивися повний текст Перерахунок пенсій в Україні - у Зеленського запропонували два варіанти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89689
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:49

Таке кейнсіанство видається більш логічним, ніж просто роздати гроші олігархам, щоб вони не звільняли людей. Одна біда -- пенсійний фонд -- це не зовсім бюджет. Є й інша проблема -- це неодмінно призведе до зростання цін на товари у споживчому кошику, тобто буде інфляція, а не просто девальвація гривні. Для прикладу, "юлькіна тисяча" призвела до такого зростання у 1,5 рази.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 244
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні оцифровано 900 тисяч пенсійних справ із понад...
R2 » Чет 06 сер, 2020 14:36
0 73
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 14:36
R2
Мінсоцполітики має намір провести індексацію пенсій усіх...
R2 » Сер 05 сер, 2020 08:21
4 678
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 сер, 2020 06:57
Амвросий
В Україні планують повернути обов’язковий техогляд для... 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 04 сер, 2020 13:20
33 1957
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 19:05
vitaliy_berdinskikh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16823)
07.08.2020 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.