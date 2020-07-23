Все частіше польські податкові органи застосовують блокади банківських рахунків та майна підприємців.
Дивися повний текст Максим Ференц: українські інвестори та боротьба з брудними грошима в Польщі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:55
Максим Ференц: українські інвестори та боротьба з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максим Ференц: українські інвестори та боротьба з брудними грошима в Польщі.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 10:56
Там хоча б 10 тис євро межа, а ви на Нову пошту зайдіть і вам розкажуть, які документи потрібно віддати ксерити, щоб розрахуватись за б.у. ноутбук чи смартфон, використовуючи власну банківську картку. Потім ці злиті скани регулярно у даркнеті опиняються.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|