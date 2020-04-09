Про це пише The Washigton Post.
Дивися повний текст Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках і відмиванні мільярдів із ПриватБанку - ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:11
Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках і відмиванні мільярдів із ПриватБанку - ЗМІ.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:27
А что же Гепрокурор Украины...не верит Минюсту США, наговаривают на честного человека.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:53
у ахметова получилось договорится с фбр, даже активы в сша сохранил фирташ от от вылезет с берлоги а тут даже клоун не поможет
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:43
Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:37
Напоминает известный фильм - это же памятник, кто его посадит? Так и тут - это же в США доказали, что коломойша вагонами деньги грёб, а в Украине ничего не доказано, поэтому - свободен )
|