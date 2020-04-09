RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мін'юст США звинуватив
Коломойського в крадіжках і...

Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:11

Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише The Washigton Post.

Дивися повний текст Мін'юст США звинуватив Коломойського в крадіжках і відмиванні мільярдів із ПриватБанку - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89694
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:11

По 20 тисяч відкладав :)
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 245
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:27

А что же Гепрокурор Украины...не верит Минюсту США, наговаривают на честного человека.
laa1999
 
Повідомлень: 3000
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:53

у ахметова получилось договорится с фбр, даже активы в сша сохранил фирташ от от вылезет с берлоги а тут даже клоун не поможет
l4567
 
Повідомлень: 123
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:43

  l4567 написав:у ахметова получилось договорится с фбр, даже активы в сша сохранил фирташ от от вылезет с берлоги а тут даже клоун не поможет

Можна деталі - коли і як Ахметов договорився з ФБР?
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 05.11.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:37

Напоминает известный фильм - это же памятник, кто его посадит? Так и тут - это же в США доказали, что коломойша вагонами деньги грёб, а в Украине ничего не доказано, поэтому - свободен )
yalta1965
Аватар користувача
 
Повідомлень: 66
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ відкликає мільярдні позови до компаній Коломойського...
R2 » Вів 16 чер, 2020 11:25
2 277
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 чер, 2020 11:56
Igorten
Авіакомпанія Коломойського просить у держави $50 млн...
R2 » П'ят 10 кві, 2020 09:04
1 179
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 кві, 2020 09:05
neangel8888888
Структури Коломойського скуповують українську нафту за...
R2 » Сер 08 кві, 2020 15:03
2 324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 11:08
igor_v_kovalev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88484)
07.08.2020 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.