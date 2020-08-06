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Коболєв прогнозує через
2-3 роки присутність на...

Коболєв прогнозує через 2-3 роки присутність на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:21

Коболєв прогнозує через 2-3 роки присутність на...

Пропонуємо до обговорення:
Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує, що через кілька років на роздрібному ринку газу будуть присутні 5-7 великих компаній.

Дивися повний текст Коболєв прогнозує через 2-3 роки присутність на роздрібному ринку газу до 7 великих компаній.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:21

вже маємо ринок електроенергії - а ціна і далі росте.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:37

  RO41m написав:вже маємо ринок електроенергії - а ціна і далі росте.

Именно! -- рынку петрушки уже много-много лет, а дешеветь она так и не стала! От этих рынков одни проблемы: нужно их запретить!
_hunter
 
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