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Коболєв прогнозує через 2-3 роки присутність на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:21
Пропонуємо до обговорення:
Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв прогнозує, що через кілька років на роздрібному ринку газу будуть присутні 5-7 великих компаній.
Дивися повний текст Коболєв прогнозує через 2-3 роки присутність на роздрібному ринку газу до 7 великих компаній
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R2
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:21
вже маємо ринок електроенергії - а ціна і далі росте.
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RO41m
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:37
RO41m написав:
вже маємо ринок електроенергії - а ціна і далі росте.
Именно! -- рынку петрушки уже много-много лет, а дешеветь она так и не стала! От этих рынков одни проблемы: нужно их запретить!
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_hunter
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