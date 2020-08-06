Член правління "ПриватБанку" з питань інформаційних технологій Андрій Гриценюк звільнився з банку через державне обмеження зарплатні
Дивися повний текст З ПриватБанку звільнився голова IT-відділу через обмеження у зарплатні.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 11:31
З ПриватБанку звільнився голова IT-відділу через...
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Дивися повний текст З ПриватБанку звільнився голова IT-відділу через обмеження у зарплатні.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:22
47 тысяч маскимальная ставка у госчиновников. В любом частном топ-10 банке он будет зарабатывать в 3-5 раз больше
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:39
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