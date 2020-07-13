Український олігарх Ігор Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:38
«Це були власні кошти»: Коломойський відповів на...
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Дивися повний текст «Це були власні кошти»: Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:16
Бєня, якщо ти їх стирив, це ще не значить, що вони твої.
Сподіваюсь, ти сядеш і надовго і не у нас
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