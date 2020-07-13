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«Це були власні кошти»:
Коломойський відповів на...

«Це були власні кошти»: Коломойський відповів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:38

«Це були власні кошти»: Коломойський відповів на...

Пропонуємо до обговорення:
Український олігарх Ігор Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку.

Дивися повний текст «Це були власні кошти»: Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:38

Все деньги нельзя заработать ....... что-то прийдется украсть ))
a_kibets
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:16

Бєня, якщо ти їх стирив, це ще не значить, що вони твої.
Сподіваюсь, ти сядеш і надовго і не у нас
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:57

рафик не у чем невиноватый
vegan44pro
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:43

Чистой воды невиновен!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:12

Невже і там вийде чистим із води.
servald2016
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