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«Це були власні кошти»: Коломойський відповів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:38
Пропонуємо до обговорення:
Український олігарх Ігор Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку.
Дивися повний текст «Це були власні кошти»: Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку
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R2
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:38
Все деньги нельзя заработать ....... что-то прийдется украсть ))
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a_kibets
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:16
Бєня, якщо ти їх стирив, це ще не значить, що вони твої.
Сподіваюсь, ти сядеш і надовго і не у нас
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kyiv7777
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:57
рафик не у чем невиноватый
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vegan44pro
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:43
Чистой воды невиновен!!!
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:12
Невже і там вийде чистим із води.
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servald2016
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