Український олігарх Ігор Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 12:38
«Це були власні кошти»: Коломойський відповів на...
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Дивися повний текст «Це були власні кошти»: Коломойський відповів на звинувачення у крадіжці мільярдів доларів з ПриватБанку.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:16
Бєня, якщо ти їх стирив, це ще не значить, що вони твої.
Сподіваюсь, ти сядеш і надовго і не у нас
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:49
Когда речь идет о миллиардах Минюст США тут как тут. Видно не поделился с ними.
Додано: Суб 08 сер, 2020 08:44
когда идет речь о США, кремлеботы тут как тут. Видно работа такая
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 08 сер, 2020 13:15
trololo, когда кто-то позволяет себе критику США, то вышивата тут как тут - ведь это их хозяева.
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