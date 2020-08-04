Закон було опубліковано у виданні "Голос України".
Дивися повний текст В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:38
В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення
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Дивися повний текст В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення.
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