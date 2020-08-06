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В Україні почали стягувати
збір за авіаперевезення

В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:38

В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення

Пропонуємо до обговорення:
Закон було опубліковано у виданні "Голос України".

Дивися повний текст В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:26

поздравляю избирателей Зеленского, копеечка к копеечке, и неЛоху на новые лосины будет. А самое забавное, что его избиратели даже не задаются вопросом, как этот сбор обосновывается, и почему раньше Украина прекрасно жила без него
redmax11
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:19

  redmax11 написав:поздравляю избирателей Зеленского, копеечка к копеечке, и неЛоху на новые лосины будет. А самое забавное, что его избиратели даже не задаются вопросом, как этот сбор обосновывается, и почему раньше Украина прекрасно жила без него

Прежде, чем зраду на ровном месте разгонять -- стоило бы в вопросе разобраться хоть немного:
viewtopic.php?p=4973492#p4973492
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