Закон було опубліковано у виданні "Голос України".
Дивися повний текст В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 13:38
В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:26
поздравляю избирателей Зеленского, копеечка к копеечке, и неЛоху на новые лосины будет. А самое забавное, что его избиратели даже не задаются вопросом, как этот сбор обосновывается, и почему раньше Украина прекрасно жила без него
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:19
Прежде, чем зраду на ровном месте разгонять -- стоило бы в вопросе разобраться хоть немного:
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