Функціонування низки шахрайських call-центрів викрила та блокувала у Києві Служба безпеки України.
Дивися повний текст У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків клієнтів (фото).
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:36
У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через...
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Дивися повний текст У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків клієнтів (фото).
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