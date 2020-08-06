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У Києві шахраї організували
мережу call-центрів, через...

У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:36

У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через...

Пропонуємо до обговорення:
Функціонування низки шахрайських call-центрів викрила та блокувала у Києві Служба безпеки України.

Дивися повний текст У Києві шахраї організували мережу call-центрів, через які викрадали гроші з рахунків клієнтів (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:29

А сотрудники были идиотами, и не понимали,что они спрашивают...
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