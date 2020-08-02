Багато підприємств не зможуть повноцінно поновити роботу, поки всі обмеження не буде знято.
Дивися повний текст Безробітних буде ще більше: українців попередили про ризики.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:39
Безробітних буде ще більше: українців попередили про ризики
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безробітних буде ще більше: українців попередили про ризики.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:39
Новость для испанских украинцев? Или просто писать уже нечего?
Пишите про сбор урожая.
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