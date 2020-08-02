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Безробітних буде ще більше:
українців попередили про ризики

Безробітних буде ще більше: українців попередили про ризики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:39

Безробітних буде ще більше: українців попередили про ризики

Пропонуємо до обговорення:
Багато підприємств не зможуть повноцінно поновити роботу, поки всі обмеження не буде знято.

Дивися повний текст Безробітних буде ще більше: українців попередили про ризики.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:39

Новость для испанских украинцев? Или просто писать уже нечего?
Пишите про сбор урожая.
ruvex
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