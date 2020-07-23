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Маск запустив чергову партію
інтернет-супутників (відео)

Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:56

Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ITC.

Дивися повний текст Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:57

Сколько там ещё осталось до халявного интернета ?
122kiev
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