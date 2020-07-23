Про це повідомляє ITC.
Дивися повний текст Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео).
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:56
Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео)
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Дивися повний текст Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео).
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