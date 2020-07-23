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Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ITC.
Дивися повний текст Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео)
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R2
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:57
Сколько там ещё осталось до халявного интернета ?
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122kiev
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Додано: Сер 12 сер, 2020 15:34
Что то над киевам запускали, а интернета халявного все нет и нет
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kemeron1990
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Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:09
kemeron1990
Когда это вам понадобится, он обязательно будетъ!
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pitchnv
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Додано: Пон 17 сер, 2020 23:46
Голосуйте за кандидатов от партии интернет спутников...
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