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Маск запустив чергову партію
інтернет-супутників (відео)

Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:56

Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ITC.

Дивися повний текст Маск запустив чергову партію інтернет-супутників (відео).
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:57

Сколько там ещё осталось до халявного интернета ?
122kiev
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:28

122kiev годков 200 :mrgreen:
dev_creator
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:34

Что то над киевам запускали, а интернета халявного все нет и нет
kemeron1990
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Повідомлення Додано: П'ят 14 сер, 2020 09:09

kemeron1990
Когда это вам понадобится, он обязательно будетъ!
pitchnv
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:46

Голосуйте за кандидатов от партии интернет спутников...
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