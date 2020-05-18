Американська Uber Technologies оголосила про придбання британської технологічної компанії Autocab, яка продає програмне забезпечення для бронювання і оренди авто приватним компаніям.
Дивися повний текст Uber купує британську технологічну Autocab.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:49
Uber купує британську технологічну Autocab
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Дивися повний текст Uber купує британську технологічну Autocab.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:10
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