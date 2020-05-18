RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Uber купує британську
технологічну Autocab

Uber купує британську технологічну Autocab
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:49

Uber купує британську технологічну Autocab

Пропонуємо до обговорення:
Американська Uber Technologies оголосила про придбання британської технологічної компанії Autocab, яка продає програмне забезпечення для бронювання і оренди авто приватним компаніям.

Дивися повний текст Uber купує британську технологічну Autocab.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89701
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:49

Вы ничего не попутали? AutoCad инженерные проги
Ynker
 
Повідомлень: 238
З нами з: 18.04.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:10

  Ynker написав:Вы ничего не попутали? AutoCad инженерные проги

Внимательно читаем: Autocab...
_hunter
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 22.03.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Uber запропонував київським перевізникам відмовитися від...
R2 » Вів 23 чер, 2020 14:17
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 чер, 2020 14:17
svyatoslav_hromyak
Uber Shuttle тепер обслуговуватиме передмістя Києва
R2 » Вів 16 чер, 2020 14:38
5 510
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2020 11:52
RomaI
Uber вводить нові правила перевезення для водіїв і клієнтів
R2 » Пон 18 тра, 2020 16:52
3 530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 23:25
nikataxi

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.