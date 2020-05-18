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Uber купує британську технологічну Autocab
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:49
Пропонуємо до обговорення:
Американська Uber Technologies оголосила про придбання британської технологічної компанії Autocab, яка продає програмне забезпечення для бронювання і оренди авто приватним компаніям.
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R2
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:49
Вы ничего не попутали? AutoCad инженерные проги
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Ynker
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:10
Ynker написав:
Вы ничего не попутали? AutoCad
инженерные проги
Внимательно читаем: Autocab
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