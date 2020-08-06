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В Україні збільшать мінімальну
зарплату: з'явився текст...

В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:57

В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст...

Пропонуємо до обговорення:
У разі прийняття мінімалку можуть підвищити до 5000 гривень

Дивися повний текст В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст закону.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:57

Враховуючи, що Гройсмана тільки за це пам'ятають - то крок виправданний. Але користі для економіки від нього нуль. Піар.
RO41m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:44

Получать будут больше,но людей которые будут получать станет меньше...)))
sota24062016
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