У разі прийняття мінімалку можуть підвищити до 5000 гривень
Дивися повний текст В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст закону.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:57
В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст закону.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:57
Враховуючи, що Гройсмана тільки за це пам'ятають - то крок виправданний. Але користі для економіки від нього нуль. Піар.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:44
Получать будут больше,но людей которые будут получать станет меньше...)))
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