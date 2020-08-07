RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні збільшать мінімальну
зарплату: з'явився текст...

В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:57

В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст...

Пропонуємо до обговорення:
У разі прийняття мінімалку можуть підвищити до 5000 гривень

Дивися повний текст В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст закону.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89707
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:57

Враховуючи, що Гройсмана тільки за це пам'ятають - то крок виправданний. Але користі для економіки від нього нуль. Піар.
RO41m
 
Повідомлень: 10
З нами з: 02.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:44

Получать будут больше,но людей которые будут получать станет меньше...)))
sota24062016
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 20.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:34

Это не повышение зарплаты. Просто будут меньше в конвертах давать и больше налогов платить. Для обычных работяг ничего не поменяется.
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 09:32

  alex7gk написав:Это не повышение зарплаты. Просто будут меньше в конвертах давать и больше налогов платить. Для обычных работяг ничего не поменяется.

Что в принципе хорошо. Выведение экономики из тени, однако) Отстают только- минимальную уже давно можно делать 7-8 тысяч
SMOKE
 
Повідомлень: 3984
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:17

Re: В Україні збільшать мінімальну зарплату: з'явився текст.

SMOKE написав:
  alex7gk написав:Это не повышение зарплаты. Просто будут меньше в конвертах давать и больше налогов платить. Для обычных работяг ничего не поменяется.

Что в принципе хорошо. Выведение экономики из тени, однако) Отстают только- минимальную уже давно можно делать 7-8 тысяч


Проблема с минималкой в том, что в крупных городах давно можно 7-8,а для маленьких и текущая часто высокая. Логично было бы сделать какую-то дифференциацию
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27725
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 6630 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні німецькі марки більше не обмінюватимуться на євро
R2 » П'ят 07 сер, 2020 21:15
1 107
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 21:15
z-efir
В Україні почали стягувати збір за авіаперевезення
R2 » П'ят 07 сер, 2020 13:38
3 193
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 18:19
_hunter
Перерахунок пенсій в Україні - у Зеленського...
R2 » П'ят 07 сер, 2020 10:49
1 120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 10:49
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.