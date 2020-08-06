Вартість холодної води та водовідведення цього року не зросте
Дивися повний текст В КМДА повідомили, чи зростуть тарифи на воду в Києві.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:57
В КМДА повідомили, чи зростуть тарифи на воду в Києві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В КМДА повідомили, чи зростуть тарифи на воду в Києві.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:58
С **а повышать? При обращении ДАЖЕ на 1551 водоканал спихуе на ЖЭК и наоборот. А вода... На дне - пляж с био отходами
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