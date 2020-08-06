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В КМДА повідомили, чи зростуть
тарифи на воду в Києві

В КМДА повідомили, чи зростуть тарифи на воду в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:57

В КМДА повідомили, чи зростуть тарифи на воду в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Вартість холодної води та водовідведення цього року не зросте

Дивися повний текст В КМДА повідомили, чи зростуть тарифи на воду в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:58

С **а повышать? При обращении ДАЖЕ на 1551 водоканал спихуе на ЖЭК и наоборот. А вода... На дне - пляж с био отходами
Ynker
 
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