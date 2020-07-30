RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
День фінансів, 7 серпня:
протистояння Мін'юсту США і...

День фінансів, 7 серпня: протистояння Мін'юсту США і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:32

День фінансів, 7 серпня: протистояння Мін'юсту США і...

Пропонуємо до обговорення:
А також: де можна заробити без дипломів, досвіду та рекомендацій, і чи варто очікувати підвищення тарифів на воду в столиці.

Дивися повний текст День фінансів, 7 серпня: протистояння Мін'юсту США і Коломойського, новий заступник Шевченка, правила в'їзду в Єгипет.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89701
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:32

Протистояння? Це в Україні може бути простистояння коломої і мінюсту. Правда не при цій владі.
А в США ніякого протистояння немає, бородату бабушку просто повільно і впевнено ведуть до ув'язнення
kyiv7777
 
Повідомлень: 119
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
День фінансів, 5 серпня: шерифи замість дільничних,...
R2 » Сер 05 сер, 2020 18:58
1 44
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 сер, 2020 18:58
svyatoslav_hromyak
1 серпня податкова запускає "касові апарати в...
R2 » П'ят 31 лип, 2020 12:34
7 485
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 сер, 2020 07:35
Ratatui
З 1 серпня діятимуть нові правила в’їзду в Україну з...
R2 » Чет 30 лип, 2020 17:04
4 317
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 12:54
ssnet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.