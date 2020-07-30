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День фінансів, 7 серпня: протистояння Мін'юсту США і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:32
Пропонуємо до обговорення:
А також: де можна заробити без дипломів, досвіду та рекомендацій, і чи варто очікувати підвищення тарифів на воду в столиці.
Дивися повний текст День фінансів, 7 серпня: протистояння Мін'юсту США і Коломойського, новий заступник Шевченка, правила в'їзду в Єгипет
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:32
Протистояння? Це в Україні може бути простистояння коломої і мінюсту. Правда не при цій владі.
А в США ніякого протистояння немає, бородату бабушку просто повільно і впевнено ведуть до ув'язнення
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