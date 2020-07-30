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Міжнародні резерви України зросли завдяки новим запозиченням
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:09
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 01 серпня 2020 року міжнародні резерви України становили 28 802,4 млн дол. США
Дивися повний текст Міжнародні резерви України зросли завдяки новим запозиченням
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:09
Так это зрада чи перемога?
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:16
Міняють люди а методи ті ж.
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