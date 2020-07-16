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Антимонопольний комітет
проведе оцінку продажу...

Антимонопольний комітет проведе оцінку продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:37

Антимонопольний комітет проведе оцінку продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.

Дивися повний текст Антимонопольний комітет проведе оцінку продажу підприємства \"Мотор Січ\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:37

По любому он должен стоить больше чем Криворожсталь так как стратегическое предприятие, плюс интересуются такие гиганты как США и Китай
alex7gk
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