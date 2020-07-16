Антимонопольний комітет України проведе оцінку продажу підприємства «Мотор Січ» на відповідність конкурентному законодавству.
Дивися повний текст Антимонопольний комітет проведе оцінку продажу підприємства \"Мотор Січ\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:37
Антимонопольний комітет проведе оцінку продажу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Антимонопольний комітет проведе оцінку продажу підприємства \"Мотор Січ\".
Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:37
По любому он должен стоить больше чем Криворожсталь так как стратегическое предприятие, плюс интересуются такие гиганты как США и Китай
|