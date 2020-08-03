У липні населення продало валюти на 222 млн доларів більше, ніж купило.
Дивися повний текст Населення продовжує активно здавати валюту.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:21
Населення продовжує активно здавати валюту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Населення продовжує активно здавати валюту.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:21
Конечно, население в очередной раз попало из-за правительственных игрищ в ж... и приходится расконсервировать банки.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:29
Re: Населення продовжує активно здавати валюту
Выжать все из матрасов реформа №1 всех бывших и нынешних с разной степенью удачливости. Но сейчас брошен аръергард на "благое дело".
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