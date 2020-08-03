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Населення продовжує
активно здавати валюту

Населення продовжує активно здавати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:21

Населення продовжує активно здавати валюту

Пропонуємо до обговорення:
У липні населення продало валюти на 222 млн доларів більше, ніж купило.

Дивися повний текст Населення продовжує активно здавати валюту.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:21

Конечно, население в очередной раз попало из-за правительственных игрищ в ж... и приходится расконсервировать банки.
mklovsky41
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:29

Re: Населення продовжує активно здавати валюту

Выжать все из матрасов реформа №1 всех бывших и нынешних с разной степенью удачливости. Но сейчас брошен аръергард на "благое дело".
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