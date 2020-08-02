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Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:58
Пропонуємо до обговорення:
Долар знаходиться на самому високому рівні перепроданості більш ніж за 40 років.
Дивися повний текст Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо долара до основних валют
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:58
Это они ОВГЗ собираются по совету Фурсы прикупить.
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