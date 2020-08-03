Долар знаходиться на самому високому рівні перепроданості більш ніж за 40 років.
Дивися повний текст Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо долара до основних валют.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:58
Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо...
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Дивися повний текст Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо долара до основних валют.
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