RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найдешевший за 40 років: Morgan
Stanley дав прогноз щодо...

Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:58

Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Долар знаходиться на самому високому рівні перепроданості більш ніж за 40 років.

Дивися повний текст Найдешевший за 40 років: Morgan Stanley дав прогноз щодо долара до основних валют.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89709
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:58

Это они ОВГЗ собираются по совету Фурсы прикупить.
4416635
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 02.02.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:43

розумний чувак написав, бо ніц не можна второпати...
providnyk
 
Повідомлень: 95
З нами з: 30.03.12
Подякував: 136 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уподобання українців щодо зберігання грошей (інфографіка)
R2 » Суб 08 сер, 2020 09:02
2 80
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 сер, 2020 13:41
DONALD
Готелю "Дніпро" потрібно було шість тисяч років, щоб...
R2 » Пон 03 сер, 2020 15:58
3 307
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 12:00
Igorten
Курс валют: підсумки липня і прогноз на серпень
R2 » Пон 03 сер, 2020 17:40
1 65
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 сер, 2020 17:40
iris_d

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25352)
08.08.2020 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.